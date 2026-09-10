Реал договорился о новом контракте с Ардой Гюлером

Мадридский Реал достиг принципиальной договоренности с турецким полузащитником Ардой Гюлером о продлении контракта. Новое соглашение рассчитано до июня 2031 года и должно быть официально оформлено в ближайшее время. Об этом сообщает AS.

Гюлер, которому сейчас 21 год, стал игроком Реала летом 2023 года, перейдя из Фенербахче в 18-летнем возрасте. Его нынешний контракт с мадридским клубом действует до июня 2029 года, однако руководство решило пересмотреть условия соглашения после заметного прогресса футболиста и увеличения его роли в команде.

В прошлом сезоне турецкий полузащитник провел за Реал 50 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал 13 результативных передач. В начале нового сезона Гюлер также получил важную роль в команде Жозе Моуринью. Кроме того, 8 сентября он получил награду лучшему молодому игроку Лиги чемпионов сезона-2025/26 от технических наблюдателей УЕФА.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Гюлера оценивается в 90 млн евро.

Напомним, 8 сентября мадридский Реал принимал на своем поле миланский Интер в рамках первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

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