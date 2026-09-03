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Суд оправдал игрока Реала по делу о распространении интимного видео

Суд вынес вердикт по делу Рауля Асенсио, обвиняемого в распространении пикантного ролика с участием несовершеннолетней.
Сегодня, 19:29       Автор: Сергей Носенко
Рауль Асенсио / Getty Images
Рауль Асенсио / Getty Images

Центральный защитник мадридского Реала Рауль Асенсио избежал тюремного заключения по делу о незаконном распространении видеозаписи сексуального характера. Суд оправдал футболиста после того, как пострадавшие девушки простили своих обидчиков. 

В эпицентре скандала оказались и другие воспитанники клубной системы мадридского гранда. Трое экс-игроков молодежной команды признали свою вину в тайной видеосъемке интимной связи с девушками, одна из которых на момент событий в 2023 году была несовершеннолетней. Вердикт суда: один год тюремного заключения условно, двухлетний запрет на приближение к жертвам и трехлетний запрет на работу с несовершеннолетними. Рауля это не коснулось: ему инкриминировали только распространение ролика.

В то же время Асенсио вновь попал в скандал. Во время отпуска полиция поймала его за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Главный тренер мадридцев Жозе Моуринью раскритиковал подопечного за нарушение дисциплины. На пресс-конференции 3 сентября он подтвердил, что клуб открыл дисциплинарное производство против игрока. Тренер заявил: “Игрок Реала остается им 24 часа в сутки... Мы все совершаем ошибки, но когда ошибки накапливаются — это совсем другая история. Я не доволен”.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Жозе Моуринио Рауль Асенсио

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