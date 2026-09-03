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Автоспорт

Молния Маккуин появился на трассе в Монце

Disney провел акцию в честь 20-летия Тачек.
Сегодня, 13:45       Автор: Андрей Безуглый
Sky Sports
Sky Sports

Disney провел совместную акцию с Формулой-1, пишет Sky Sports.

На трассе в Монце, где в этот уикэнд состоится Гран-при Италии, прошла акция в честь 20-летия мультфильма тачки.

В ее рамках круг по легендарному автодрому проехал главный персонаж мультфильма Молния Маккуин.

Напомним, что ранее Disney и Формула-1 объявили о стратегическом партнерство. Так что в рамках акции также была презентована коллекция одежды.

Напомним, что расписание Гран-при Италии доступно на нашем сайте.

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