Молния Маккуин появился на трассе в Монце
Disney провел совместную акцию с Формулой-1, пишет Sky Sports.
На трассе в Монце, где в этот уикэнд состоится Гран-при Италии, прошла акция в честь 20-летия мультфильма тачки.
В ее рамках круг по легендарному автодрому проехал главный персонаж мультфильма Молния Маккуин.
Ka-Chow! Lightning McQueen has arrived in Monza 🤩🇮🇹— Sky Sports F1 (@SkySportsF1) September 3, 2026
The seven-time Piston Cup champion makes an appearance at the 2026 Italian Grand Prix to mark the franchise’s 20th anniversary ⚡️🏁 pic.twitter.com/U633vtkLIb
Напомним, что ранее Disney и Формула-1 объявили о стратегическом партнерство. Так что в рамках акции также была презентована коллекция одежды.
Напомним, что расписание Гран-при Италии доступно на нашем сайте.
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