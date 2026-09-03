Сборная Ганы назначила тренера, уволенного после ЧМ-2026

Футбольная ассоциация Ганы объявила о назначении Карлуша Кейруша.

Напомним, что 73-летний португалец был уволен после поражения в 1/16 финала ЧМ-2026 от Колумбии.

В итоге команда так и не смогла найти нового тренера, а потому снова обратилась к Кейрушу.

Уже в этом месяце "черные звезды" стартуют в отборе Кубка Африки матчами против Кот-д’Ивуара, Гамбии и Сомали.

Ранее также сообщалось, что игроки сборной Украины остались без главного тренера.

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