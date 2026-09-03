Чемпион мира Формулы-1 создал собственную команду

Пилот Макларен Ландо Норрис объявил о создании собственной гоночной команды.

Начиная со следующего сезона LN4 Fusion будет участвовать в нескольких молодежных сериях.

Команда начнет выступления в Формуле-3, итальянской Формуле-4 и региональной европейской серии FRECA. Также в будущем коллектив рассчитывает присоединится к британской Формуле-4 и Формуле-2.

LN4 Fusion разместится в итальянском Венето, где уже идет строительство базы. Британское подразделение будет находится в Кембриджшире.

Кроме того Норрис также запустил программу поддержки молодых пилотов LN4 Legacy Programme, руководить которой будет бывший спортивный директор Альпин Джулиан Раус.

Напомним, что в текущий уикэнд состоится Гран-при Италии.

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