Чемпион мира Формулы-1 создал собственную команду
Пилот Макларен Ландо Норрис объявил о создании собственной гоночной команды.
Начиная со следующего сезона LN4 Fusion будет участвовать в нескольких молодежных сериях.
Команда начнет выступления в Формуле-3, итальянской Формуле-4 и региональной европейской серии FRECA. Также в будущем коллектив рассчитывает присоединится к британской Формуле-4 и Формуле-2.
LN4 Fusion разместится в итальянском Венето, где уже идет строительство базы. Британское подразделение будет находится в Кембриджшире.
Кроме того Норрис также запустил программу поддержки молодых пилотов LN4 Legacy Programme, руководить которой будет бывший спортивный директор Альпин Джулиан Раус.
Напомним, что в текущий уикэнд состоится Гран-при Италии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!