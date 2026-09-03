Манчестер Сити потратил рекордную сумму в летнее трансферное окно

Манчестер Сити установил новый трансферный рекорд.

В минувшее летнее трансферное окно "горожане" установили новый рекорд трат - 526 млн евро.

Напомним, что клуб подписал Энцо Фернандеса, Илимана Ндиая, Эллиота Андерсона, Аюба Буадди и Аллана.

Впервые в истории один клуб потратил более 500 млн евро в течение одного трансферного окна. Предыдущий рекорд был установлен Ливерпулем прошлым летом, когда мерсисайдцы потратили 483 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Юнайтед решил сохранить своего капитана.

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