Наполи продлил контракт со своим капитаном

Защитник и капитан Наполи Джованни Ди Лоренцо подписал новый контракт с неаполитанским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт партенопейцев.

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Обновленный договор 33-летнего итальянского футболиста с клубом будет рассчитан до 30 июня 2030 года.

Напомним, что Ди Лоренцо выступает за Наполи с лета 2019 года. За это время он провел в составе команды 307 матчей, отличившись 20 голами и 42 результативными передачами.

Вместе с неаполитанцами защитник дважды становился чемпионом, а также завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что нападающий Наполи Ромелу Лукаку стал игроком турецкого гранда.

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