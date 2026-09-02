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Футбол

Наполи продлил контракт со своим капитаном

Джованни Ди Лоренцо заключил новый договор с партенопейцами.
Сегодня, 21:07       Автор: Игорь Мищук
Джованни Ди Лоренцо / Getty Images
Джованни Ди Лоренцо / Getty Images

Защитник и капитан Наполи Джованни Ди Лоренцо подписал новый контракт с неаполитанским клубом.

Об этом сообщает официальный сайт партенопейцев.

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Обновленный договор 33-летнего итальянского футболиста с клубом будет рассчитан до 30 июня 2030 года.

Напомним, что Ди Лоренцо выступает за Наполи с лета 2019 года. За это время он провел в составе команды 307 матчей, отличившись 20 голами и 42 результативными передачами.

Вместе с неаполитанцами защитник дважды становился чемпионом, а также завоевал Кубок и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что нападающий Наполи Ромелу Лукаку стал игроком турецкого гранда.

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