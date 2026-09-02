Наполи продлил контракт со своим капитаном
Защитник и капитан Наполи Джованни Ди Лоренцо подписал новый контракт с неаполитанским клубом.
Об этом сообщает официальный сайт партенопейцев.
Читай также: У звезды Наполи обнаружили проблемы с сердцем
Обновленный договор 33-летнего итальянского футболиста с клубом будет рассчитан до 30 июня 2030 года.
Azzurro per la vita ✨— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 2, 2026
💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/wsLrtoANWw
Напомним, что Ди Лоренцо выступает за Наполи с лета 2019 года. За это время он провел в составе команды 307 матчей, отличившись 20 голами и 42 результативными передачами.
Вместе с неаполитанцами защитник дважды становился чемпионом, а также завоевал Кубок и Суперкубок Италии.
Ранее сообщалось, что нападающий Наполи Ромелу Лукаку стал игроком турецкого гранда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!