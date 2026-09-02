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Футбол

Представители Полесья и Эпицентра стали лучшими тренером и игроком четвертого тура УПЛ

Руслан Ротань и Артем Козак забрали награды.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Руслан Ротань / Getty Images
Руслан Ротань / Getty Images

Украинская Премьер-лига огласила имена лучших тренера и футболиста по итогам матчей четвертого тура чемпионата.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, награда лучшему тренеру досталась наставнику Полесья Руслану Ротаню. Житомирская команда под его руководством в центральном матче тура одержала в гостях победу 2:0 над действующим чемпионом Шахтером.

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Лучшим игроком был признан центральный полузащитник Эпицентра Артем Козак, который отличился тремя результативными передачами в поединке с Кудривкой и помог своей команде разгромить соперника со счетом 3:0.

Также была названа символическая сборная четвертого тура УПЛ.

Источник: УПЛ

Напомним, что на ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ в сезоне-2026/27.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Эпицентр Руслан Ротань Украинская Премьер-лига Полесье Артем Козак

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