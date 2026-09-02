FIS официально допустила россиян и белорусов к соревнованиям

Международная федерация лыжного спорта определила условия участия спортсменов из двух стран в сезоне-2026/27.

Совет FIS 2 сентября принял решение об условиях, при которых спортсмены с белорусским и российским спортивным гражданством должны быть допущены к соревнованиям на протяжении сезона 2026/27.

FIS решил, что спортсмены и сопровождающий их персонал из двух стран могут получить доступ к соревнованиям при условии подписания декларации о нейтралитете.

Участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями. При этом запрещено демонстрировать государственную символику — флаги, гимны и национальную форму.

Это не первый случай допуска представителей россии и беларуси к соревнованиям FIS. В декабре 2025 года CAS удовлетворил апелляции против решения FIS и постановил допустить соответствующих критериям нейтрального статуса спортсменов к квалификационным соревнованиям Олимпиады-2026. Впоследствии FIS предоставила статус индивидуальных нейтральных спортсменов девяти представителям двух стран.

Расширение допуска стало возможным после того, как в июле 2026 года МОК отменил рекомендации об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

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