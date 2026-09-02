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Буду многого требовать — Де Дзерби раскрыл план на развитие потенциала Мудрика

Главный тренер Тоттенхэма объяснил, зачем клуб взял в аренду украинского вингера, с которым уже работал в донецком Шахтере.
Сегодня, 10:36       Автор: Сергей Носенко
Роберто Де Дзерби / Getty Images
Роберто Де Дзерби / Getty Images

Английский Тоттенхэм официально объявил об аренде 25-летнего украинского вингера Михаила Мудрика из Челси. Главный тренер — итальянский специалист Роберто Де Дзерби — прокомментировал подписание Мудрика:

“Работая с Мишей на раннем этапе его карьеры, я точно знаю, что он может привнести в нашу команду. Он обладает качествами, позволяющими изменить ход игры благодаря своей скорости и умению действовать один на один, и является захватывающим атакующим игроком.

Я буду многого требовать от Миши, и наша задача — помочь ему раскрыть свой потенциал. Если мы это сделаем, он сможет стать очень важным игроком для нас. Я очень рад, что он выбрал именно нас, и с нетерпением жду возможности снова поработать с ним”.

Напомним, Мудрик тоже прокомментировал свой переход в команду.

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