Манчестер Сити объявил о подписании вингера Эвертона
Вингер Эвертона Илиман Ндиайе стал игроком Манчестер Сити.
О переходе 26-летнего футболиста "горожане" объявили на своем официальном сайте.
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Сенегальский вингер подписал со своим новым клубом контракт на пять лет - до июня 2031 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, сумма компенсации за игрока составила 70 миллионов евро.
Welcome to City, Iliman 🩵 pic.twitter.com/u3WWUpVQOg— Manchester City (@ManCity) September 1, 2026
Напомним, что Ндиайе перешел в Эвертон летом 2024 года из Марселя за 18 миллионов евро. Всего в составе английской команды сенегалец провел 74 матча, записав на свой счет 17 голов и четыре результативные передачи.
Ранее Манчестер Сити также объявил о подписании перспективного бразильского вингера из Палмейраса.
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