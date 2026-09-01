Динамо получило первого соперника в Юношеской лиге УЕФА

"Бело-синие" начнут борьбу в турнире со второго раунда квалификации.

Во вторник, 1 сентября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА сезона-2026/2027.

Со второго раунда квалификации в Юношеской лиге УЕФА стартует Динамо U-19, которое выступит в турнире в статусе вице-чемпиона Украины, а чемпион донецкий Шахтер сыграет на основном этапе.

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Как сообщает официальный сайт "бело-синих", соперником киевской команды на этой стадии квалификации станет шотландский Рейнджерс.

Первый поединок будет номинально домашним для динамовцев и будет сыгран 28 октября, а ответный матч состоится 4 ноября.

В случае успеха в этот противостоянии Динамо в решающем третьем раунде квалификации встретится с победителем пары АЗ (Нидерланды) - Гезтепе (Турция).

Поединки этой стадии турнира запланированы на 25 ноября и 9 декабря.

Турнир в Пути чемпионов будет состоять из трех раундов, по итогам которых десять клубов продолжат борьбу в 1/16 финала, где встретятся с командами, занявшими места с 7-го по 16-е на этапе лиги.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей Динамо в сезоне-2026/27.

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