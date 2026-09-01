Динамо договорилось об аренде бразильца

По информации Globo, киевское Динамо согласовало переход вингера Густаво Прадо, который продолжит карьеру в украинском чемпионате. В первой половине года футболист на правах аренды выступал за Сеару во втором дивизионе Бразилии, где провел восемь матчей без результативных действий.

Стороны согласовали условия перехода: бело-синие получат игрока в бесплатную аренду сроком на один год с опцией последующего выкупа. Футболист уже отправился для прохождения медицинского обследования и подписания контракта..

Бразилец имеет опыт выступлений за сборную Бразилии U-20, за которую провел 11 матчей и забил один гол. Трансферная стоимость вингера, по данным Transfermarkt, оценивается в 2,5 миллиона евро.

Напомним, Андрей Ярмоленко эмоционально обратился к фанатам после поражения команды.

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