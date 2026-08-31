Манчестер Сити открыл переговоры по чемпиону мира

Манчестер Сити послал официальный запрос по Энцо Фернандесу, пишет Фабрицио Романо.

Аргентинского хавбека слухи уже давно связывали с манчестерским клубом, но только сейчас клуб начал переговоры.

Челси пока ведет переговоры, так как известно, что сам Фернандес хотел бы сменить клуб.

Предстоящий трансфер оценивается в минимум 150 млн евро, так как Челси заплатил за аргентинца 120 млн.

Ранее также сообщалось, что на Мудрик появился новый претендент.

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