iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити открыл переговоры по чемпиону мира

Клуб готов подписать Энцо Фернандеса.
Сегодня, 21:35       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Манчестер Сити послал официальный запрос по Энцо Фернандесу, пишет Фабрицио Романо.

Аргентинского хавбека слухи уже давно связывали с манчестерским клубом, но только сейчас клуб начал переговоры.

Челси пока ведет переговоры, так как известно, что сам Фернандес хотел бы сменить клуб.

Предстоящий трансфер оценивается в минимум 150 млн евро, так как Челси заплатил за аргентинца 120 млн.

Ранее также сообщалось, что на Мудрик появился новый претендент.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Сити согласовал трансфер вингера за 65 млн фунтов Манчестер Сити согласовал трансфер вингера за 65 млн фунтов
Калинина вылетела с US Open Калинина вылетела с US Open
На Мудрика появился неожиданный претендент На Мудрика появился неожиданный претендент
Календарь Динамо: "бело-синие" неожиданно уступили Буковине в матче УПЛ Календарь Динамо: "бело-синие" неожиданно уступили Буковине в матче УПЛ

Видео

Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео
Беринчик – Ноукс: как прошел бой за титул WBO International - видео

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч Буковина - Динамо закроет тур УПЛ, поединки Арсенала, Барселоны, Ромы, Болоньи, Бенфики
просмотров
Свитолина с уверенной победы стартовала на US Open
просмотров
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
просмотров
Костюк легко прошла первый круг US Open
просмотров

Последние новости

Европа22:20
Манчестер Сити согласовал трансфер вингера за 65 млн фунтов
Европа21:35
Манчестер Сити открыл переговоры по чемпиону мира
Теннис21:07
Калинина вылетела с US Open
Европа20:48
На Мудрика появился неожиданный претендент
Украина20:17
Календарь Динамо: "бело-синие" неожиданно уступили Буковине в матче УПЛ
Украина20:10
УПЛ: Харьков разгромил Зарю, Буковина обыграла Динамо
Украина20:05
Динамо с кошмарными ошибками Суркиса опозорилось в Каменце
Футбол19:30
Месси объявил о завершении международной карьеры
Украина19:00
BETKING запустил ФАН-СЕКТОР УПЛ: делайте прогнозы на матчи и собирайте фанкоины
Европа18:15
Исак 2.0? Сарр отказывается тренироваться из-за интереса Ливерпуля
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK