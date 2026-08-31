Нападающий Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры.

39-летний нападающий сделал официальное объявление в своих социальных сетях.

Месси признался, что решил дать дорогу молодым талантам, а он сам отдал команде все и ни о чем не жалеет.

Спустя некоторое время после финала, много обдумывая всё произошедшее, хочу сообщить вам всем, что я заканчиваю выступления за национальную сборную… Это было решение, которое причинило мне боль и до сих пор причиняет боль в душе, но я понимаю, что пришло время. Я отдал ей всего себя, мне уже нечего больше дать, а позади остались очень сильные молодые игроки, которые заслуживают своего места. Спасибо за всю вашу любовь на протяжении этих 20 лет. Я буду очень скучать по тому, как чувствовал вашу поддержку изнутри. Теперь я буду одним из вас — всегда буду болеть и поддерживать сборную со стороны, и в хорошие времена, и в плохие — а особенно в плохие

Напомним, что в составе сборной Аргентины Лионель Месси провел 207 матчей, отличившись 125 голами. Вместе с командой он дважды выиграл Кубок Америки, а также стал чемпионом мира.

Ранее также сообщалось, что Рома подписала рекордсмена Аталанты.

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