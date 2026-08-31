Ливерпуль объявил о подписании Барколя

Брэдли Барколя официально стал игроком Ливерпуля.

Мерсисайдский клуб подписал французского вингера из ПСЖ за 125+20 млн евро.

Сам же 23-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт.

Напомним, что Барколя является воспитанником Лиона, но большую часть взрослой карьеры француз провел за ПСЖ.

В 152 матчах за парижан вингер отличился 39 голами и 37 ассистами, а также взял две Лиги чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Сити представил очередного новичка.

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