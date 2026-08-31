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Еще одна команда готовится использовать подвижное антикрыло

Рейсинг Буллз подготовил свою "Макарену".
Сегодня, 16:30       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Рейсинг Буллз готовится использовать новое антикрыло, пишет Motorsport.

Итальянское издание утверждает, что команда провела тесты собственной версии "Макарены" во время съемочного дня.

Уже в Монце Рейсинг Буллз могут использовать это антикрыло на своих болидах в соревновательных условиях.

Как пишут эксперты, команда использует версию своего старшего коллектива, которое в некоторой мере отличается от конструкции Феррари.

Ранее также сообщалось, что Феррари подготовила для Монцы большой пакет обновлений.

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