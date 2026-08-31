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Футбол

Манчестер Сити объявил о подписании перспективного бразильского вингера

Воспитанник Палмейраса Аллан заключил долгосрочный контракт с "горожанами".
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Аллан Элиас / Manchester City
Аллан Элиас / Manchester City

Вингер бразильского Палмейраса Аллан Элиас пополнил состав Манчестер Сити.

О переходе 22-летнего футболиста английский клуб объявил на своем официальном сайте.

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Бразильский вингер подписал с "горожанами" пятилетний контракт - до июня 2031 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс бонусы.

Аллан является воспитанником Палмейраса. В нынешнем сезоне вингер провел в составе бразильской команды во всех турнирах 42 матча, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.

Напомним, ранее вингер Манчестер Сити Савиньо перешел в Тоттенхэм.

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