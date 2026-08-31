Манчестер Сити объявил о подписании перспективного бразильского вингера
Вингер бразильского Палмейраса Аллан Элиас пополнил состав Манчестер Сити.
О переходе 22-летнего футболиста английский клуб объявил на своем официальном сайте.
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Бразильский вингер подписал с "горожанами" пятилетний контракт - до июня 2031 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются, но ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро плюс бонусы.
Welcome to City, Allan 🩵 pic.twitter.com/3UNqwzZkiA— Manchester City (@ManCity) August 31, 2026
Аллан является воспитанником Палмейраса. В нынешнем сезоне вингер провел в составе бразильской команды во всех турнирах 42 матча, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.
Напомним, ранее вингер Манчестер Сити Савиньо перешел в Тоттенхэм.
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