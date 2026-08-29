Бывший хавбек Милана и Барселоны вернулся в Аталанту

Франк Кессье снова будет выступать в итальянской Серии А.

Ивуарийский полузащитник Франка Кессье вернулся в Аталанту.

О подписании 29-летнего футболиста бергамаски объявили на своем официальном сайте.

Читай также: Сын и внук легенд Милана сменил очередной клуб в Италии

Игрок присоединился к Аталанте в статусе свободного агента после того, как у него закончился контракт с саудовским Аль-Ахли, и заключил с итальянским клубок договор до лета 2029 года.

В составе команды ивуарийский хавбек будет выступать под 19-м номером.

Напомним, что Кессье уже выступал за Аталанту в сезоне-2016/2017, после чего перешел в Милан. Сезон-2022/23 ивуариец провел в Барселоне, а затем перебрался в Аль-Ахли.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл в составе саудовской команды 42 матча во всех турнирах, отличившись 12 голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Милана перешел в другой клуб Серии А.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!