Левый Берег - Карпаты 1:1: обзор матча и результат игры 29.08.2026

В субботу, 29 августа, Левый Берег принимал на своем поле Карпаты в рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги.

В затянутом матче, старт которого и начало второго тайма откладывались из-за воздушных тревог, команды не смогли определить победителя, завершив встречу ничейным результатом 1:1.

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В первой половине матча соперники обошлись без забитых мячей, а втором тайме Карпаты вывел вперед новичок команды Феллипе Виейра, записав на свой счет уже третий гол в третьем подряд поединке чемпионата. На 60-й минуте Алькайн протянул мяч правым флангом и прострелил на бразильца, который поразил левый нижний угол ворот.

На 75-й минуте в матче снова пришлось делать вынужденную паузу из-за воздушной тревоги, а сразу после возобновления игры Левому Берегу удалось сравнять счет. Венделл забросил мяч за спины защитникам на Назария Воробчака а тот ворвался справа в штрафную и прицельно пробил в ближний угол.

После четырех проведенных матчей Карпаты с десятью набранными очками единолично возглавили турнирную таблицу УПЛ, опережая на один балл Полесье и Шахтер. Левый Берег все свои три сыгранных поединка в чемпионате завершил вничью.

Статистика матча Левый Берег - Карпаты 4-го тура чемпионата Украины

Левый Берег - Карпаты 1:1

Голы: Воробчак, 76 - Феллипе, 60

Владение мячом: 30% - 70%

Удары: 6 - 16

Удары в створ: 1 - 7

Угловые: 2 - 8

Фолы: 11 - 9

Левый Берег: Жмурко - Соколов, Якымив, Самар (Коваленко, 65), Сидней - Диего (Криворучко, 81), Банада, Бонсу - Воробчак, Малик (Венделл, 46), Шастал.

Карпаты: Марченко - Иван, Бабогло, Стецьков (Педрозу, 90), Вантух (Сифуэнтес, 75) - Чачуа, Моха, Феллипе (Иглесиас, 75) - Алькайн, Сери (Лях, 65), Русин (Дедов, 90).

Предупреждения: Банада - Вантух.

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