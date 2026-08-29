iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Борнмут - Эвертон 1:1: обзор матча и результат игры 29.08.2026

"Ириски" вырвали ничью в компенсированное время.
Сегодня, 19:08       Автор: Игорь Мищук
Борнмут и Эвертон сыграли вничью / Getty Images
Борнмут и Эвертон сыграли вничью / Getty Images

В субботу, 29 августа, Борнмут встречался на своем поле с Эвертоном в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

"Вишни" вели в поединке от конца первого тайма, однако не удержали преимущество, пропустив на последних минутах и завершив матч вничью 1:1.

Читай также: Ливерпуль разошелся результативной ничьей с Ноттингем Форест

Борнмут открыл счет в поединке на 41-й минуте. Хозяева поля организовали контратаку, которую ударом с линии штрафной в левый нижний угол успешно завершил Алекс Скотт.

Гости сумели результативно ответить только в компенсированное к матчу время. На 90+1-й минуте после подачи с углового игроки "вишен" не смогли вынести мяч из своей штрафной, его подхватил Джеймс Тарковски и низом отправил в сетку.

Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч.

Борнмут по итогам двух туров набрал один балл, а на счету Эвертона четыре очка.

Статистика матча Борнмут - Эвертон 2-го тура чемпионата Англии

Борнмут - Эвертон 1:1

Голы: Скотт, 41 - Тарковски, 90+1

Ожидаемые голы (xG): 2.14 - 1.72
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 10 - 7
Фолы: 11 - 14

Борнмут: Петрович - Смит, Хилл, Силва, Трюффер - Кук (Адамс, 69), Скотт (Кристи, 87) - Райан, Клюйверт (Брукс, 81), Тавернье - Эванилсон (Родригес, 81).

Эвертон: Пикфорд - Рель (Айрогбунам, 87), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Армстронг (Алькарас, 87), Гарнер (Хакни, 62) - Ндиай, Дьюсбери-Холл, Джордж (Джонсон, 62) - Барри (Бету, Бету).

Предупреждения: Скотт, Смит, Тавернье - Гарнер, Алькарас.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут эвертон АПЛ чемпионат Англии Английская Премьер-лига

Статьи по теме

Ливерпуль разошелся результативной ничьей с Ноттингем Форест Ливерпуль разошелся результативной ничьей с Ноттингем Форест
Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ
Полесье нанесло в гостях поражение Шахтеру Полесье нанесло в гостях поражение Шахтеру
Экстра-лига по футзалу: ХИТ не справился с новичком на старте чемпионата, Сокол уступил дебютанту Экстра-лига по футзалу: ХИТ не справился с новичком на старте чемпионата, Сокол уступил дебютанту

Видео

Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3
Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: центральный матч тура УПЛ Шахтер — Полесье, игры Ливерпуля, Ювентуса, Боруссии Дортмунд
просмотров
УПЛ: Колос и Оболонь поделили очки на старте тура
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров

Последние новости

Украина19:58
Полесье нанесло в гостях поражение Шахтеру
Европа19:08
Эвертон с Миколенко спасся от поражения в матче с Борнмутом
Футзал18:45
Экстра-лига по футзалу: ХИТ не справился с новичком на старте чемпионата, Сокол уступил дебютанту
Европа17:58
Аякс отложил дебют Цыганкова
Европа17:27
Полузащитник Милана перешел в другой клуб Серии А
Европа16:45
Ливерпуль разошелся результативной ничьей с Ноттингем Форест
Футбол15:42
Динамо готовит двойное усиление на фланге
Футбол14:52
Эпицентр решил исход матча против Кудривки — 0:3
Футбол14:32
Стал известен полный календарь Шахтера в Лиге чемпионов: когда матчи с Реалом и Интером
Футбол13:57
Болельщики выбрали имя для талисмана Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK