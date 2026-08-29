Борнмут - Эвертон 1:1: обзор матча и результат игры 29.08.2026
В субботу, 29 августа, Борнмут встречался на своем поле с Эвертоном в рамках второго тура английской Премьер-лиги.
"Вишни" вели в поединке от конца первого тайма, однако не удержали преимущество, пропустив на последних минутах и завершив матч вничью 1:1.
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Борнмут открыл счет в поединке на 41-й минуте. Хозяева поля организовали контратаку, которую ударом с линии штрафной в левый нижний угол успешно завершил Алекс Скотт.
Гости сумели результативно ответить только в компенсированное к матчу время. На 90+1-й минуте после подачи с углового игроки "вишен" не смогли вынести мяч из своей штрафной, его подхватил Джеймс Тарковски и низом отправил в сетку.
Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко вышел на эту игру в стартовом составе и отыграл весь матч.
Борнмут по итогам двух туров набрал один балл, а на счету Эвертона четыре очка.
Статистика матча Борнмут - Эвертон 2-го тура чемпионата Англии
Борнмут - Эвертон 1:1
Голы: Скотт, 41 - Тарковски, 90+1
Ожидаемые голы (xG): 2.14 - 1.72
Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 17 - 13
Удары в створ: 5 - 7
Угловые: 10 - 7
Фолы: 11 - 14
Борнмут: Петрович - Смит, Хилл, Силва, Трюффер - Кук (Адамс, 69), Скотт (Кристи, 87) - Райан, Клюйверт (Брукс, 81), Тавернье - Эванилсон (Родригес, 81).
Эвертон: Пикфорд - Рель (Айрогбунам, 87), Тарковски, Брентуэйт, Миколенко - Армстронг (Алькарас, 87), Гарнер (Хакни, 62) - Ндиай, Дьюсбери-Холл, Джордж (Джонсон, 62) - Барри (Бету, Бету).
Предупреждения: Скотт, Смит, Тавернье - Гарнер, Алькарас.
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