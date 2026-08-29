Аякс отложил дебют Цыганкова

Украинский новичок не попадет в заявку на ближайший матч чемпионата Нидерландов.

Дебют украинского вингера Виктора Цыганкова за Аякс, куда он недавно перешел из Жироны, пока откладывается.

28-летний футболист уже провел первую тренировку вместе с амстердамской командой и имеет право играть, однако не попадет в заявку на ближайший матч чемпионата Нидерландов протии Телстара.

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"Цыганков полностью интегрировался в команду, но мы хотим вводить его в состав постепенно", - приводит слова главного тренера Мичела Санчеса официальный сайт клуба.

Матч четвертого тура чемпионата Нидерландов Телстар - Аякс состоится в воскресенье, 30 августа.

Напомним, что Цыганков подписал с Аяксом контракт до июня 2029 года.

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