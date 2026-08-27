"Желаю только побед и больших успехов": Цыганков попрощался с Жироной, несмотря на конфликт

Украинский вингер Виктор Цыганков обратился к Жироне и болельщикам каталонского клуба после своего перехода в Аякс.

Прощальные слова футболист написал у себя в Instagram.

Читай также: Виктор Цыганков перешел в Аякс

"Каждый видит свою правду - ту, в которую он верит. И очень сложно судить, кто прав, а кто нет. Но для меня факты всегда говорили больше, чем слова. Я никогда не был против клуба, а тем более против болельщиков. Именно они делают меня тем, кто я есть (неважно, играю ли я за клуб или за свою сборную). И я всегда старался отблагодарить их своей игрой на поле. Иногда все получается хорошо, иногда - нет. Но всегда - на 100%.

Так почему же наша общая история заканчивается именно так? Это вопрос, который волнует многих. Но, как всегда, отвечать на него буду только я.

С грустью в сердце, несмотря на все, что произошло за последние два месяца, я хочу лишь поблагодарить вас. За все те исторические моменты, которые мы пережили вместе. Я гордился каждым матчем, который провел за этот клуб, независимо от того, где мы играли: в Лиге чемпионов или боролись за сохранение места в Ла Лиге.

За страстную поддержку болельщиков, которая вдохновляла меня и ради которых я хотел дарить им радость во время матчей. Даже за этот опыт, который я недавно пережил. Ведь теперь я ценю не только слова, но и поступки. Именно это я хочу донести в своем сообщении.

Я считаю, что человечность и уважение к другим людям и их решениям - это свет, который помогает увидеть правду. Я верю в свою правду и продолжаю двигаться вперед с ней. Желаю футбольному клубу Жирона только побед и больших успехов", - написал Цыганков.

В свою очередь Жирона после конфликта с Цыганковым не стала особо с ним прощаться. На своем официальном сайте и в социальных сетях каталонский клуб ограничился одним предложением, просто констатировав факт перехода украинца в Аякс.

El Girona FC i l’Ajax han acordat el traspàs de Viktor Tsygankov al club neerlandès.https://t.co/SKAJa7hrry pic.twitter.com/7gNmP1xRs3 — Girona FC (@GironaFC) August 27, 2026

Ранее Цыганков оценил свой переход в Аякс.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!