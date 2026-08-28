Барселона - Атлетик 2:0: обзор матча и результат игры 27.08.2026

В четверг, 27 августа, Барселона принимала на своем поле Атлетик в перенесенном матче первого тура Ла Лиги.

После разгрома 5:0 Эльче в своем стартовом поединке в чемпионате каталонская команда снова провела "сухой" матч, переиграв соперника со счетом 2:0.

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Барселона доминировала в этом противостоянии, однако ограничилась только двумя забитыми мячами. Ближе к концу первого тайма хозяева поля повели в матче благодаря голу Рафиньи. На 37-й минуте бразилец после разрезающей передачи из глубины от Педри выскочил на ворота, обыграл голкипера и отправил мяч уже в пустые.

Увеличили свое преимущество каталонцы только на 82-й минуте. Эмерик Лапорт пытался прервать прострел с левого края штрафной от Карима Адейеми, но только дезориентировал голкипера и подарил мяч Фермину Лопесу, которому оставалось только добить его в пустые ворота.

Также в этом матче за Барселону дебютировал звездный новичок команды Родри, который вышел на замену на 63-й минуте.

Статистика матча Барселона - Атлетик 1-го тура чемпионата Испании

Барселона - Атлетик 2:0

Голы: Рафинья, 37, Фермин, 82

Ожидаемые голы (xG): 3.90 - 0.25

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 22 - 5

Удары в створ: 10 - 0

Угловые: 0 - 8

Фолы: 13 - 6

Барселона: Ж. Гарсия - Э. Гарсия (Кунде, 80), Кубарси, Мартин, Эспарт - Берналь (Ольмо, 63), Педри (Канселу, 85) - Ямаль, Фермин, Гордон (Адейеми, 80) - Рафинья (Родри, 63).

Атлетик: Симон - Ринкон, Альварес, Лапорт, Луи-Жан (Бойро, 70) - Хаурегисар, Каналес - И. Уильямс (Беренгер, 60), Сансет, Н. Уильямс (Наварро, 60) - Гурусета (Джало, 81).

Предупреждения: Эспарт, Гурусета, Луи-Жан.

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