iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Барселона - Атлетик 2:0: обзор матча и результат игры 27.08.2026

Голы Рафиньи и Фермина принесли три очка каталонской команде.
Сегодня, 00:10       Автор: Игорь Мищук
Барселона обыграла Атлетик / Getty Images
Барселона обыграла Атлетик / Getty Images

В четверг, 27 августа, Барселона принимала на своем поле Атлетик в перенесенном матче первого тура Ла Лиги.

После разгрома 5:0 Эльче в своем стартовом поединке в чемпионате каталонская команда снова провела "сухой" матч, переиграв соперника со счетом 2:0.

Читай также: Реал с хет-триком Мбаппе разгромил Сосьедад

Барселона доминировала в этом противостоянии, однако ограничилась только двумя забитыми мячами. Ближе к концу первого тайма хозяева поля повели в матче благодаря голу Рафиньи. На 37-й минуте бразилец после разрезающей передачи из глубины от Педри выскочил на ворота, обыграл голкипера и отправил мяч уже в пустые.

Увеличили свое преимущество каталонцы только на 82-й минуте. Эмерик Лапорт пытался прервать прострел с левого края штрафной от Карима Адейеми, но только дезориентировал голкипера и подарил мяч Фермину Лопесу, которому оставалось только добить его в пустые ворота.

Также в этом матче за Барселону дебютировал звездный новичок команды Родри, который вышел на замену на 63-й минуте.

Статистика матча Барселона - Атлетик 1-го тура чемпионата Испании

Барселона - Атлетик 2:0

Голы: Рафинья, 37, Фермин, 82

Ожидаемые голы (xG): 3.90 - 0.25
Владение мячом: 70% - 30%
Удары: 22 - 5
Удары в створ: 10 - 0
Угловые: 0 - 8
Фолы: 13 - 6

Барселона: Ж. Гарсия - Э. Гарсия (Кунде, 80), Кубарси, Мартин, Эспарт - Берналь (Ольмо, 63), Педри (Канселу, 85) - Ямаль, Фермин, Гордон (Адейеми, 80) - Рафинья (Родри, 63).

Атлетик: Симон - Ринкон, Альварес, Лапорт, Луи-Жан (Бойро, 70) - Хаурегисар, Каналес - И. Уильямс (Беренгер, 60), Сансет, Н. Уильямс (Наварро, 60) - Гурусета (Джало, 81).

Предупреждения: Эспарт, Гурусета, Луи-Жан.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Чемпионат Испании Ла Лига Атлетик Бильбао

Статьи по теме

Барселона подписала голкипера сборной Хорватии Барселона подписала голкипера сборной Хорватии
Барселона начала переговоры о контракте с наследником Салаха Барселона начала переговоры о контракте с наследником Салаха
Возвращение Моуринью в Реал началось с победы на последних минутах над Эспаньолом Возвращение Моуринью в Реал началось с победы на последних минутах над Эспаньолом
Челси успешно стартовал в Кубке лиги, уверенно обыграв Лутон Челси успешно стартовал в Кубке лиги, уверенно обыграв Лутон

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Реал сыграет в чемпионате, Лион - в Лиге чемпионов
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров
Кубок Украины: состоялась жеребьевка 1/16 финала
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Барселона одержала домашнюю победу над Атлетиком
Вчера, 23:35
Европа23:35
Челси успешно стартовал в Кубке лиги, уверенно обыграв Лутон
Европа22:59
"Желаю только побед и больших успехов": Цыганков попрощался с Жироной, несмотря на конфликт
Легкая атлетика22:18
Геращенко стала призеркой этапа Бриллиантовой лиги в Цюрихе, Магучих - вне подиума
Лига Чемпионов21:30
ПСЖ сыграет с Барселоной, Реал - с Арсеналом, Бавария - с МЮ: полные результаты жеребьевки Лиги чемпионов
Европа20:34
Бывший полузащитник Баварии стал игроком Астон Виллы
Лига Чемпионов19:58
Шахтер получил соперников в Лиге чемпионов
Игровые19:45
Сборная Украины завершила выступление на женском Евро-2026 по волейболу
Европа18:29
"Хочу добиваться успеха и развиваться": Цыганков оценил свой переход в Аякс
Европа17:54
Нападающий Манчестер Сити перешел в Тоттенхэм
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK