Барселона подписала голкипера сборной Хорватии

Барселона объявила о подписании голкипера Фенербахче и сборной Хорватии Доминика Ливаковича.

О переходе 31-летнего игрока сообщает официальный сайт "блаугранас".

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Хорватский голкипер заключил с каталонским клубом контракт до 30 июня 2030 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 2 миллиона евро, а еще 2 миллиона евро предусмотрены в качестве бонусов.

Preparat per defensar la nostra porteria 🧱 pic.twitter.com/NvcEU70kmn — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 27, 2026

В прошлом сезоне Ливакович сначала находился в аренде в Жироне, однако не сыграл за команду ни одного матча, а зимой отправился также в аренду в Динамо Загреб. В составе хорватской команды голкипер провел 17 матчей, в которых пропустил 16 голов, а в восьми поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что после подписания Ливаковича Барселона собирается отдать его на сезон в аренду.

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