Шахтер и Динамо получили соперников в 1/16 финала Кубка Украины

В Доме футбола в Киеве определили пары следующего раунда национального турнира, в котором в этот раз сыграют 32 команды.

Игроки ФК Динамо Киев празднуют победу после финального матча Кубка Украины 20 мая 2026 года / Getty Images

В Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2026/27. Церемония определила соперников для клубов, получивших путевки на этой стадии турнира.

Сразу три пары 1/16 финала составили представители УПЛ. С этого раунда в борьбу за трофей вступают четыре украинских еврокубковых клуба — Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье.

Донецкий Шахтер сыграет с Ольховцами из Закарпатья, киевское Динамо - с винницкой Нивой, черкасский ЛНЗ - с черновицкой Буковиной, а житомирское Полесье - с Кудровкой. Еще одну интересную пару составили мариупольский Феникс и луганская Заря.

Полная сетка пар 1/16 финала:

Агробизнес (Волочиск) — Левый Берег (Киев)

Колос (Ковалевка) — Карпаты (Львов)

Нива (Винница) — Динамо (Киев)

Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск) — Харьков

Новый Раздел (Львовская область) — Агротех (Тышковка)

Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Заря (Луганск)

Маяк (Сарны) — Базис (Кочубиевка)

Пробой (Городенко) — Александрия

Тростянец (Сумы) — Чернигов

Виктория (Сумы) — Металлист (Харьков)

Олимпия (Савинцы) — Кривбасс (Кривой Рог)

Буковина (Черновцы) — ЛНЗ (Черкассы)

Карбон (Черкассы) — Эпицентр (Каменец-Подольский)

Куликов-Белка (Куликов) — Верес (Ровно)

Полесье (Житомир) — Кудровка

Шахтер (Донецк) — Ольховцы (Закарпатская область)

Матчи 1/16 финала запланированы на 8-10 сентября, а победители встретятся уже в стадии 1/8 финала, поединки которой состоятся 27-29 октября. Плей-офф турнира продолжится весной 2027 года: четвертьфиналы пройдут 2-4 марта, полуфиналы - 20-22 апреля, а финал запланирован на 19 мая.

Напомним, по результатам жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов Шахтер находится в третьей корзине и гарантированно получит по два соперника из каждой из четырех корзин.

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