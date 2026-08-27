Шахтер и Динамо получили соперников в 1/16 финала Кубка Украины
В Киеве состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины по футболу сезона 2026/27. Церемония определила соперников для клубов, получивших путевки на этой стадии турнира.
Сразу три пары 1/16 финала составили представители УПЛ. С этого раунда в борьбу за трофей вступают четыре украинских еврокубковых клуба — Шахтер, Динамо, ЛНЗ и Полесье.
Донецкий Шахтер сыграет с Ольховцами из Закарпатья, киевское Динамо - с винницкой Нивой, черкасский ЛНЗ - с черновицкой Буковиной, а житомирское Полесье - с Кудровкой. Еще одну интересную пару составили мариупольский Феникс и луганская Заря.
Полная сетка пар 1/16 финала:
- Агробизнес (Волочиск) — Левый Берег (Киев)
- Колос (Ковалевка) — Карпаты (Львов)
- Нива (Винница) — Динамо (Киев)
- Прикарпатье-Благо (Ивано-Франковск) — Харьков
- Новый Раздел (Львовская область) — Агротех (Тышковка)
- Феникс-Мариуполь (Мариуполь) — Заря (Луганск)
- Маяк (Сарны) — Базис (Кочубиевка)
- Пробой (Городенко) — Александрия
- Тростянец (Сумы) — Чернигов
- Виктория (Сумы) — Металлист (Харьков)
- Олимпия (Савинцы) — Кривбасс (Кривой Рог)
- Буковина (Черновцы) — ЛНЗ (Черкассы)
- Карбон (Черкассы) — Эпицентр (Каменец-Подольский)
- Куликов-Белка (Куликов) — Верес (Ровно)
- Полесье (Житомир) — Кудровка
- Шахтер (Донецк) — Ольховцы (Закарпатская область)
Матчи 1/16 финала запланированы на 8-10 сентября, а победители встретятся уже в стадии 1/8 финала, поединки которой состоятся 27-29 октября. Плей-офф турнира продолжится весной 2027 года: четвертьфиналы пройдут 2-4 марта, полуфиналы - 20-22 апреля, а финал запланирован на 19 мая.
Напомним, по результатам жеребьевки основного этапа Лиги чемпионов Шахтер находится в третьей корзине и гарантированно получит по два соперника из каждой из четырех корзин.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!