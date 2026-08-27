iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Определены все участники основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27

Викинг, Фенербахче, АЕК и Слован Братислава стали последними командами, прошедшими в основной этап.
Сегодня, 09:14       Автор: Василий Войтюк
Лига чемпионов / Getty Images
Лига чемпионов / Getty Images

После завершения квалификации Лиги чемпионов были определены все 36 команд, которые примут участие в основном раунде турнира в сезоне-2026/27.

В последний день были определены финальные четыре участника основного раунда - Викинг, Фенербахче, АЕК и Слован Братислава. Ранее места в основном раунде обеспечили себе Сабах, Буде-Глимт и ЛАСК.

В общей сложности в основном раунде примут участие 36 команд. 29 клубов получили прямые приглашения, еще семь команд пробились через квалификацию.

Участники основного раунда:

  • Англия (5) - Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль.
  • Испания (5) - Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид, Бетис.
  • Германия (4) - Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт.
  • Италия (4) - Интер, Наполи, Рома, Комо.
  • Франция (3) - ПСЖ, Ланс, Лилль.
  • Нидерланды (2) - ПСВ, Фейеноорд.
  • Португалия (2) - Порту, Спортинг.
  • Турция (2) - Галатасарай, Фенербахче.
  • Украина (1) - Шахтер.
  • Чехия (1) - Славия.
  • Бельгия (1) - Брюгге.
  • Азербайджан (1) - Сабах.
  • Австрия (1) - ЛАСК.
  • Норвегия (2) - Буде-Глимт, Викинг.
  • Греция (1) - АЕК.
  • Хорватия (1) - Динамо Загреб.
  • Словакия (1) - Слован Братислава.

Жеребьевка основного раунда состоится 27 августа в 19:00 по киевскому времени. В результате каждая из 36 команд получит восемь соперников.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Шахтер и Динамо получили соперников в 1/16 финала Кубка Украины Шахтер и Динамо получили соперников в 1/16 финала Кубка Украины
Ноттингем Форест установил клубный рекорд, подписав Лиама Делапа из Челси Ноттингем Форест установил клубный рекорд, подписав Лиама Делапа из Челси
Виктор Цыганков перешел в Аякс Виктор Цыганков перешел в Аякс
Состав корзин на жеребьвку основного этапа Лиги Чемпионов-2026/27 Состав корзин на жеребьвку основного этапа Лиги Чемпионов-2026/27

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Реал сыграет в чемпионате, Лион - в Лиге чемпионов
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
просмотров
Кубок Украины: определились все участники 1/16 финала
просмотров

Последние новости

Футбол14:59
Шахтер и Динамо получили соперников в 1/16 финала Кубка Украины
Футбол14:21
Ноттингем Форест установил клубный рекорд, подписав Лиама Делапа из Челси
Футбол13:35
Виктор Цыганков перешел в Аякс
Футбол12:12
Состав корзин на жеребьвку основного этапа Лиги Чемпионов-2026/27
Лига Чемпионов09:14
Определены все участники основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27
Теннис08:45
Свитолина и Монфис не вышли в финал микста на US Open
Вчера, 23:58
Европа23:58
Реал с хет-триком Мбаппе разгромил Сосьедад
Европа23:28
В Барселоне определились с будущим Бальде
Европа22:33
Астон Вилла согласовала сделки по двум нападающим
Европа21:35
Челси подпишет талантливого итальянского защитника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK