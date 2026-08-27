Определены все участники основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27
Викинг, Фенербахче, АЕК и Слован Братислава стали последними командами, прошедшими в основной этап.
После завершения квалификации Лиги чемпионов были определены все 36 команд, которые примут участие в основном раунде турнира в сезоне-2026/27.
В последний день были определены финальные четыре участника основного раунда - Викинг, Фенербахче, АЕК и Слован Братислава. Ранее места в основном раунде обеспечили себе Сабах, Буде-Глимт и ЛАСК.
В общей сложности в основном раунде примут участие 36 команд. 29 клубов получили прямые приглашения, еще семь команд пробились через квалификацию.
Участники основного раунда:
- Англия (5) - Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль.
- Испания (5) - Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид, Бетис.
- Германия (4) - Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт.
- Италия (4) - Интер, Наполи, Рома, Комо.
- Франция (3) - ПСЖ, Ланс, Лилль.
- Нидерланды (2) - ПСВ, Фейеноорд.
- Португалия (2) - Порту, Спортинг.
- Турция (2) - Галатасарай, Фенербахче.
- Украина (1) - Шахтер.
- Чехия (1) - Славия.
- Бельгия (1) - Брюгге.
- Азербайджан (1) - Сабах.
- Австрия (1) - ЛАСК.
- Норвегия (2) - Буде-Глимт, Викинг.
- Греция (1) - АЕК.
- Хорватия (1) - Динамо Загреб.
- Словакия (1) - Слован Братислава.
Жеребьевка основного раунда состоится 27 августа в 19:00 по киевскому времени. В результате каждая из 36 команд получит восемь соперников.
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