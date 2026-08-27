Определены все участники основного раунда Лиги чемпионов сезона-2026/27

Викинг, Фенербахче, АЕК и Слован Братислава стали последними командами, прошедшими в основной этап.

После завершения квалификации Лиги чемпионов были определены все 36 команд, которые примут участие в основном раунде турнира в сезоне-2026/27.

В последний день были определены финальные четыре участника основного раунда - Викинг, Фенербахче, АЕК и Слован Братислава. Ранее места в основном раунде обеспечили себе Сабах, Буде-Глимт и ЛАСК.

В общей сложности в основном раунде примут участие 36 команд. 29 клубов получили прямые приглашения, еще семь команд пробились через квалификацию.

Участники основного раунда:

Англия (5) - Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Астон Вилла, Ливерпуль.

Испания (5) - Барселона, Реал Мадрид, Вильярреал, Атлетико Мадрид, Бетис.

Германия (4) - Бавария, Боруссия Дортмунд, РБ Лейпциг, Штутгарт.

Италия (4) - Интер, Наполи, Рома, Комо.

Франция (3) - ПСЖ, Ланс, Лилль.

Нидерланды (2) - ПСВ, Фейеноорд.

Португалия (2) - Порту, Спортинг.

Турция (2) - Галатасарай, Фенербахче.

Украина (1) - Шахтер.

Чехия (1) - Славия.

Бельгия (1) - Брюгге.

Азербайджан (1) - Сабах.

Австрия (1) - ЛАСК.

Норвегия (2) - Буде-Глимт, Викинг.

Греция (1) - АЕК.

Хорватия (1) - Динамо Загреб.

Словакия (1) - Слован Братислава.

Жеребьевка основного раунда состоится 27 августа в 19:00 по киевскому времени. В результате каждая из 36 команд получит восемь соперников.

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