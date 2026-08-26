ПСЖ работает над новым контрактом своего лидера

ПСЖ намерен продлить контракт с Усманом Дембеле, пишет Фабрис Хокинс.

Напомним, что текущее соглашение француза с клубом рассчитано до 2028 года.

ПСЖ хотел бы продлить его еще на год-два и уже несколько месяцев ведет переговоры с агентами Дембеле.

При этом все стороны убеждены в позитивном исходе, так как все заинтересованы в продолжении сотрудничества. Следующий этап переговоров стартует после закрытия трансферного окна.

Ранее также сообщалось, что лучший бомбардир Лилля перейдет в АПЛ.

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