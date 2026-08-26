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Баскетбол

Украинская баскетболистка покинет университет после подписания россиянки

Кейт Коваль решила покинуть команду LSU по личным причинам.
Сегодня, 11:34       Автор: Василий Войтюк
Катерина Коваль (справа)
Катерина Коваль (справа)

Украинская баскетболистка Катерина Коваль покидает женскую команду Университета штата Луизиана (LSU). Об этом сообщила главный тренер команды Ким Малки.

По словам Малки, в воскресенье Коваль лично сообщила ей о своем решении уйти из команды, объяснив его личными причинами.

«Кейт пришла ко мне в воскресенье и сказала, что после долгих размышлений покидает программу по личным причинам. Мы будем уважать ее право на приватность в связи с этим решением. Мы долго разговаривали, и это было тяжелое решение для нее», — рассказала Малки.

Тренер добавила, что Коваль очень любит LSU, а команда полностью поддерживает баскетболистку и ее решение.

Уход украинки произошел всего через десять дней после того, как LSU подписал 17-летнюю российскую центровую Анну Минаеву, которая ранее профессионально выступала за МБА Москва. При этом на данный момент нет подтверждений, что решение Коваль покинуть команду связано с приходом россиянки.

Перед подписанием Минаевой Малки лично встретилась с Коваль. Тренер объяснила украинке, что уважает ее отношение к России и понимает, насколько личной для нее является эта тема, однако при комплектовании команды должна руководствоваться спортивными интересами программы.

С Коваль перед трансфером россиянки также разговаривал ассоциированный главный тренер Боб Старки. Малки тогда выразила надежду, что украинка и россиянка смогут стать своеобразными представителями своих стран и нести послание мира.

Коваль родилась в Киеве, а ее отец Александр служил в украинской армии. До перехода в LSU украинка провела один сезон в Нотр-Даме, а в прошлом сезоне в среднем набирала 8,3 очка и делала 6,3 подбора за матч.

На данный момент Коваль не сообщала, где продолжит карьеру.

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