Женская сборная Украины проиграла третий матч на Евро-2026

"Сине-желтые" все еще могут пробиться в плей-офф.

Во вторник, 25 августа женские сборные Украины и Чехии встретились в четвертом раунде Евро-2026.

Чехия сразу повела в первой партии и уверенно довела ее до логичной победы.

Однако во втором сете украинки с трудом, но оформили камбек и сравняли счет в матче. Но следующие два сета ушли Чехии, которая гарантировала себе плей-офф.

Сборную Украины ждет решающая встреча со сборной Болгарии, которая и определит, которая из команд так же выйдет в плей-офф.

Женский Евро-2026. 4-й тур

Чехия — Украина 3:1 (25:17, 21:25, 25:19, 25:21)

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