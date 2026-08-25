Астон Вилла сделала неожиданный трансферный ход

Астон Вилла решила выкупить форварда Челси, пишет Санти Ауна.

По информации журналиста, бирмингемский уже сделал официальное предложение по Николасу Джексону.

Астон Вилла, очевидно, решила быстро закрыть сделку, так как сразу предложила 70 млн евро с учетом бонусов за сенегальца.

Челси склоняется к тому, чтобы принять предложение. А в этом случае Астон Вилле осталось только договориться с самим форвардом.

Также бирмингемцы сделали предложение по Жан-Филиппу Матета в размере 22 млн евро, но получили отказ.

Ранее также сообщалось, что Челси все еще ищет вариант для Михаила Мудрика.

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