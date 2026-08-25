iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Северная Ирландия отозвала поддержку Инфантино

Президент ФИФА теряет все больше сторонников.
Сегодня, 19:33       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Ирландская футбольная ассоциация отозвала свою поддержку Джанни Инфантино.

Напомним, что уже ряд европейских ассоциаций также отозвали поддержку нынешнего президента ФИФА.

В Ирландии заявили, что попытка Инфантино продать часть активов частных инвесторам сигнализируют о более серьезных проблемах, чем кажется.

Ирландская футбольная ассоциация (IFA) отозвала свою поддержку президенту ФИФА Джанни Инфантино.

Предложение продать часть активов ФИФА частной инвестиционной компании без консультаций представляет собой нечто более серьезное, чем просто неспособность наладить коммуникацию.

На наш взгляд, это ставит под сомнение фундаментальные принципы стратегии, управления и распоряжения нашими активами. Мы считаем, что пришло время перемен

Ранее также северные страны Европы также отозвали свою поддержку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Цунода готов попрощаться с Формулой-1 Цунода готов попрощаться с Формулой-1
Челси вынудил Ноттингем оформить клубный рекорд Челси вынудил Ноттингем оформить клубный рекорд
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере талантливого хавбека Манчестер Юнайтед объявил о трансфере талантливого хавбека
Астон Вилла сделала неожиданный трансферный ход Астон Вилла сделала неожиданный трансферный ход

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка английской лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров

Последние новости

Формула 121:32
Цунода готов попрощаться с Формулой-1
Европа20:55
Челси вынудил Ноттингем оформить клубный рекорд
Европа19:58
Манчестер Юнайтед объявил о трансфере талантливого хавбека
Европа19:33
Северная Ирландия отозвала поддержку Инфантино
Европа18:50
Астон Вилла сделала неожиданный трансферный ход
Теннис18:05
Легенда тенниса проведет прощальный матч на US Open
Европа17:14
Хавбек Челси согласился сменить клуб
Футбол16:48
Донбасс Арена: как выглядит легендарный стадион спустя более десяти лет после последнего матча
Формула 116:25
Лоусон может провести еще одну гонку за Ред Булл
Европа15:58
Правнук Муссолини дебютировал за первую команду Лацио
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK