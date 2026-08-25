Северная Ирландия отозвала поддержку Инфантино

Президент ФИФА теряет все больше сторонников.

Ирландская футбольная ассоциация отозвала свою поддержку Джанни Инфантино.

Напомним, что уже ряд европейских ассоциаций также отозвали поддержку нынешнего президента ФИФА.

В Ирландии заявили, что попытка Инфантино продать часть активов частных инвесторам сигнализируют о более серьезных проблемах, чем кажется.

Ирландская футбольная ассоциация (IFA) отозвала свою поддержку президенту ФИФА Джанни Инфантино. Предложение продать часть активов ФИФА частной инвестиционной компании без консультаций представляет собой нечто более серьезное, чем просто неспособность наладить коммуникацию. На наш взгляд, это ставит под сомнение фундаментальные принципы стратегии, управления и распоряжения нашими активами. Мы считаем, что пришло время перемен

Ранее также северные страны Европы также отозвали свою поддержку.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!