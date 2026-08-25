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Футбол

Хавбек Челси согласился сменить клуб

Энцо Фернандес готов перейти в Манчестер Сити.
Сегодня, 17:14       Автор: Андрей Безуглый
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

Уход Энцо Фернандеса из Челси становится все реальней, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, аргентинец уже дал устное согласие на переход в Манчестер Сити.

Добившись ответа от игрока, "горожане" теперь готовят первое предложение Челси. Клуб осведомлен о требованиях лондонцев.

Напомним, что Челси купил Фернандеса у Бенфики за 121 млн евро, Трансфермаркт оценивает игрока в 100 млн евро, а сами лондонцы - в 140 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси все еще ищет вариант для Михаила Мудрика.

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