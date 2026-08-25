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Футбол

Правнук Муссолини дебютировал за первую команду Лацио

Романо Флориани Муссолини сыграл в Серии А на стадионе, который 100 лет назад открывал его прадед.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Романо Флориани Муссолини / Getty Images
Романо Флориани Муссолини / Getty Images

Правый защитник Романо Флориани Муссолини, правнук итальянского диктатора Бенито Муссолини, дебютировал за первую команду Лацио, который, как предполагается, в свое время поддерживал его прадед.

23-летний футболист принял участие в гостевом матче первого тура Серии А против Болоньи, в котором его команда одержала победу со счетом 1:0. Защитник "бьянкочелести" вышел на поле на 19-й минуте, заменив в составе Адама Марушича, который получил травму. Уже через три минуты дебютант заработал желтую карточку.

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Интересно, что матч состоялся в Болонье на стадионе Ренато Далль'Ара, который 100 лет назад, 31 октября 1926 года, лично открывал прадед футболиста Бенито Муссолини, въехав во время церемонии на арену верхом на лошади. Впоследствии архитектура стадиона включала в себя конную статую фашистского диктатора, которая была разрушена в 1943 году во время освобождения города.

Уроженец Рима Флориани Муссолини воспитывался в футбольных академиях Ромы и Лацио, но до этого не сыграл ни одного матча за первую команду "орлов". Предыдущие сезоны защитник провел в арендах в Пескаре, Юве Стабии и Кремонезе.

Флориани Муссолини приходится правнуком итальянскому диктатору Бенито Муссолини по материнской линии. При этом футболист во избежание политических ассоциаций со своим предком не использует на поле фамилию Муссолини, указывая на футболке только свое имя Романо.

Напомним, что в матче с Лацио в составе Болоньи дебютировал нападающий Артем Довбик, а после поединка главный тренер "россоблу" Доменико Тедеско оценил игру украинского новичка команды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио болонья чемпионат Италии Серия А

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