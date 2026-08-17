Ювентус объявил о подписании защитника Болоньи

Защитник Болоньи и сборной Колумбии Джон Лукуми стал игроком Ювентуса.

О переходе 28-летнего футболиста "бьянконери" объявили на своем официальном сайте.

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Колумбийский защитник подписал с туринским клубом контракт, рассчитанный до июня 2030 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, сумма трансфера составила около 20 миллионов евро.

Ufficiale | Jhon Lucumi è un nuovo giocatore della Juventus ⚪️⚫️



Benvenuto! 🗞️ https://t.co/wzxgqWXHdh



Powered by @Jeep pic.twitter.com/FQet92HwYR — JuventusFC (@juventusfc) August 17, 2026

В минувшем сезоне Лукуми провел в составе Болоньи 43 матча во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

На чемпионате мира-2026 защитник сыграл за сборную Колумбии пять поединков.

Ранее Ювентус также объявил о подписании боснийского таланта.

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