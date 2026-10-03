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Пекин (WTA). Свитолина с камбэком обыграла Синякову

Элина победила в трех сетах.
Сегодня, 14:54       Автор: Василий Войтюк
Элина Свитолина / Getty Images
Элина Свитолина / Getty Images

Во втором круге турнира в Пекине Элина Свитолина одержала волевую победу над чешской теннисисткой Катериной Синяковой.

Начало встречи сложилось для украинки крайне неудачно. Свитолина дважды проиграла геймы на своей подаче и оказалась в положении 0:5. Отыграться в первой партии не удалось — Элина смогла взять лишь один гейм и уступила с крупным счетом.

Однако во втором сете седьмая ракетка мира полностью изменила ход матча. Свитолина дважды сделала брейк и сумела повести 5:1. После этого украинка позволила сопернице приблизиться до 4:5, проиграв три гейма подряд.

Тем не менее в решающий момент Свитолина снова выиграла гейм на подаче соперницы, благодаря чему забрала и гейм, и весь сет — 6:4.

Третья партия проходила гораздо ровнее. Первый брейк в ней произошел лишь в шестом гейме — его оформила Свитолина. После этого украинка уже не позволила Синяковой вернуться в игру. В восьмом гейме Элина получила сразу три матчбола и с третьей попытки завершила поединок в свою пользу.

Пекин, 2-й раунд
Элина Свитолина (Украина, 6) - Катерина Синякова (Чехия) 1:6, 6:4, 6:2

Таким образом, седьмая ракетка мира стала третьей украинкой, пробившейся в третий круг турнира в Пекине после Ястремской и Снигур. Ее следующая соперница уже известна.

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