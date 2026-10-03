Кристиан Шевченко нашел новый клуб после уходи из Уотфорда

Кристиан Шевченко, сын президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, продолжит свою футбольную карьеру на уровне профессионального футбола после игры в системах Челси, Тоттенхэма и Уотфорда. Он официально перешел в Шолинг, который играет в седьмом дивизионе английского футбола.



Кристиан начал свою футбольную подготовку в академии Челси. В декабре 2022 года он присоединился к молодежной структуре Тоттенхэма, где работал под руководством бывшего полузащитника Манчестер Сити Яя Туре.



В июле 2023 года Шевченко перешел в Уотфорд. Он прошел через молодежные команды клуба и в летом 2025 года подписал профессиональный контракт.



На международном уровне Кристиан представлял Украину. В частности, он принимал участие в чемпионате мира U-20 2025 года.



Теперь 18-летний футболист продолжит свое развитие в Шолинге, где получит возможность получать опыт игры в профессиональном футболе.

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