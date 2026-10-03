Ризник извинился за ошибку в матче против Северной Ирландии
Голкипер Украины прокомментировал неприятный эпизод.
Национальная сборная Украины накануне уступила Северной Ирландии в Трнаве в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА.
После завершения игры вратарь "сине-желтых" Дмитрий Ризник, на счету которого результативная ошибка во время третьего пропущенного мяча, прокомментировал этот эпизод.
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"Немного об игре. Стыдно? Да! Хочу извиниться перед болельщиками? Да! Сегодня не лучшая моя игра, и я это прекрасно понимаю. Я человек, и каждый человек может совершить ошибку! Поэтому приношу свои извинения всем, кто болел и верил до конца. Слава Украине! Героям Слава!"
В следующем туре национальная сборная Украины примет Венгрию.
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