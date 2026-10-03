НХЛ: Анахайм обыграл Вегас, Сент-Луис разгромил Даллас
Состоялись очередные матчи в Национальной хоккейной лиге.
Регулярный чемпионат НХЛ продолжился очередной порцией поединков.
Интересно, что ни в одном из поединков победу не праздновала команда, которая принимала соперника у себя дома — все пять победителей были гостями.
Результаты матчей за 3 октября
Детройт — Рейнджерс — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
- 0:1 — 5 Дурзи (Перро, Каййе)
- 0:2 — 58 Толванен (Картье, Фокс)
Каролина — Вашингтон — 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)
- 0:1 — 6 Так (Дюбуа, Овечкин)
- 0:2 — 11 Гатсон (Протас, Протас)
- 0:3 — 14 Так (Дюбуа, Уилсон)
- 0:4 — 21 Чикран (Строум)
- 1:4 — 36 Ахо (Свечников, Блейк)
- 1:5 — 36 Леонард (Строум, Чикран)
- 2:5 — 50 Станковен (Миллер, Каррье)
Виннипег — Бостон — 3:4 (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)
- 1:0 — 4 Демело (Баррон, Лаури)
- 1:1 — 9 Линдхольм (Хики, Борген)
- 1:2 — 15 Хейгенс (Задоров, Кастелик)
- 2:2 — 21 Коннор (Виларди, Перфетти)
- 3:2 — 39 Ферраро (Лаури, Коннор)
- 3:3 — 58 Линдхольм (Пастрняк, Лорей)
- 3:4 — 63 Петерка (Пастрняк, Задоров)
Даллас — Сент-Луис — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
0:1 — 1 Мактавиш (Парейко, Снаггеруд)
- 0:2 — 33 Дворски (Броберг, Зутер)
- 0:3 — 57 Снаггеруд
- 0:4 — 57 Зутер (Макмайкл, Хофер)
Вегас — Анахайм — 3:4 (0:1, 0:3, 3:0)
- 0:1 — 19 Сеннеки (Карлссон, Люно)
- 0:2 — 21 Киллорн (Уоррен, Гранлунд)
- 0:3 — 22 Мелотт (Вош, Лакомб)
- 0:4 — 27 Карлссон (Джей Грир, Готье)
- 1:4 — 44 Теодор (Хауден, Айкел)
- 2:4 — 46 Хертл (Марнер, Айкел)
- 3:4 — 57 Боуман (Олофссон, Макнэбб)
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