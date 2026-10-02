"Хочу трилогию": Фьюри подтвердил намерение драться с Усиком после Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что после своего ближайшего боя против Энтони Джошуа хотел бы устроить трилогию с экс-абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Британский боксер выразил уверенность, что расправится с Эй Джеем, а затем собирается снова встретиться в ринге с украинцем.

Читай также: "Возможно, даже в первом раунде": Джошуа раскрыл амбициозный план на бой с Фьюри

"Очевидно, что я провел три хороших боя с Уайлдером, тогда как мне понадобилось десять лет, чтобы получить один поединок с Джошуа, и он даже еще не состоялся. После того как я побью этого бомжару, я хочу трилогию, еще одну трилогию с другим человеком - кроличьими зубами, которого, как я считаю, победил дважды. Я хочу провести этот бой в США, в Мэдисон-сквер-гарден, на культовой, легендарной арене, и хочу в третий раз подраться с ним и вернуть все, что потерял.

Сто процентов, что Джошуа для меня не больше, чем бой для разогрева. Учитывая мои способности, он должен быть боксерской грушей на ногах. Нужно как следует взяться за него, нокаутировать, а потом двигаться дальше к следующему", - приводит слова Фьюри Bad Left Hook.

Поединок Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!