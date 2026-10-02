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Футбол

Манчестер Сити подал апелляцию по делу о многочисленных финансовых нарушениях

"Горожане" намерены опротестовать обвинения в адрес клуба.
Сегодня, 16:58       Автор: Игорь Мищук
Манчестер Сити подал апелляцию / Getty Images
Манчестер Сити подал апелляцию / Getty Images

Манчестер Сити подал апелляцию на решение независимой регуляторной комиссии Премьер-лиги, признавшей клуб виновным в нарушении финансовых правил.

Об этом сообщается на официальном сайте "горожан".

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"Футбольный клуб Манчестер Сити подтверждает, что в четверг, 1 октября 2026 года, в 19:00 клуб подал развернутую апелляцию на решение комиссии Премьер-лиги в рамках дисциплинарного разбирательства.

Клуб настаивает на том, что по ряду оснований этот вывод содержит очевидные существенные ошибки в праве, принципах и фактах и является необоснованным.

Клуб не виновен в обвинениях, выдвинутых Премьер-лигой, и располагает исчерпывающим комплексом неопровержимых доказательств в поддержку всех своих позиций по этому делу.

Мы и далее будем уважать надлежащую правовую процедуру и вынуждены ограничиваться в дальнейших комментариях до завершения всех судебных процедур", - говорится в заявлении клуба.

Рассмотрение апелляции должно состояться в течение 12 недель после ее подачи, а окончательное решение должно быть вынесено не позднее чем через 30 дней после завершения слушаний.

Напомним, ранее Манчестер Сити признали виновным в 114 нарушениях финансовых правил. Комиссия установила, что клуб использовал фиктивные платежи, искусственно завышал доходы и занижал расходы более чем на 900 миллионов фунтов. Наказание для "горожан" пока не определено.

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