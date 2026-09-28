Манчестер Сити намерен доказать свою невиновность по делу о 115 нарушениях

Генеральный директор Манчестер Сити Ферран Сориано заявил, что клуб намерен полностью очистить свое имя в деле о предполагаемых нарушениях финансовых правил АПЛ.

Сориано выступил на заседании совета European Football Clubs (EFC) в Копенгагене. Руководитель Сити подчеркнул, что клуб будет делать все возможное для защиты своей позиции. При этом сам Сориано отказался публично комментировать ситуацию после встречи, сообщает Reuters.

По информации процесс может растянуться на несколько лет. Дело Манчестер Сити стало одной из тем на фоне обсуждения управления европейским и мировым футболом на заседании EFC, которое пройдет во вторник. В нем примут участие около 500 представителей из 850 членов организации.

Напомним, Манчестер Сити признан виновным в 114 из 115 предполагаемых нарушений финансовых правил Премьер-лиги.

При этом окончательное решение по делу пока не принято, санкции не объявлены, а процедура еще не завершена. Сити последовательно отрицал нарушения и, как ожидается, обжалует решение.

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