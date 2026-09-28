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Футбол

Мальдера сделал 10 изменений перед матчем с Грузией

Сборная Украины определилась со стартовым составом на матч второго тура Лиги наций-2026/27 против Грузии.
Сегодня, 18:01       Автор: Сергей Носенко
Украина против Венгрии / Getty Images
Украина против Венгрии / Getty Images

Главный тренер украинской команды Андреа Мальдера полностью обновил стартовую одиннадцатку.

Из футболистов, которые начали прошлую игру против Венгрии с первых минут, место в основе сохранил только Владислав Ванат.

За национальную сборную Украины дебютирует Максим Хлань. Капитанскую повязку наденет Александр Зубков, а место в воротах займет Анатолий Трубин. О выходе Трубина с первых минут Мальдера сообщил еще накануне встречи.

Украина: Анатолий Трубин — Валерий Бондарь, Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Богдан Михайличенко — Егор Назарина, Александр Пихалёнок, Александр Зубков (к), Максим Хлань — Владислав Ванат, Матвей Пономаренко.

Запасные: Георгий Ермаков, Дмитрий Ризнык, Владимир Бражко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Николай Шапаренко, Илья Забарный, Даниил Сикан, Виктор Цыганков, Владислав Велетень, Олег Очеретько, Николай Матвиенко.

В первом туре Украина обыграла Венгрию со счетом 1:0, а Грузия с таким же результатом уступила Северной Ирландии.

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