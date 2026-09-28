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Футбол

Названы сроки возвращения хавбека Барселоны после травмы

Френки де Йонг вскоре должен возобновить тренировки.
Сегодня, 15:58       Автор: Игорь Мищук
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Полузащитник Барселоны Френки де Йонг завершает процесс восстановления после травмы связок колена.

Как сообщает AS, через неделю 29-летний футболист должен возобновить тренировки с командой, после чего в течение 15-20 дней будет постепенно увеличиваться нагрузка и интенсивность работы игрока.

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Предполагается, что на поле нидерландский хавбек сможет вернуться 1 ноября, когда каталонская команда сыграет в Ла Лиге против Алавеса.

Напомним, что де Йонг пребывает в лазарете с июля из-за повреждения медиальной коллатеральной связки правого колена.

В прошлом сезоне нидерландский полузащитник провел за Барселону 38 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Барселона собирается продлить контракт с Рафиньей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

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