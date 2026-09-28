Тренер сборной Португалии объяснил, почему Роналду провел весь матч с Норвегией в запасе

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду не принял участие в матче Лиги наций с Норвегией.

Накануне португальцы одержали победу над норвежцами со счетом 2:1, а звездный футболист провел весь поединок на скамейке запасных.

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"Я думал выпустить его, возможно, на полчаса, но потом игра начала диктовать свои условия. Я решил, что это не тот момент, чтобы бросать его в бой. Впереди еще два матча, но это не для того, чтобы поберечь его физически, ведь он был готов играть столько, сколько я бы захотел.

Это было мое решение. Я не считал, что это идеальный момент, мне нужен был игрок с другими характеристиками, но это не значит, что он выпадает из обоймы, наоборот. Возможно, теперь, с Данией, он сыграет. У нас все равны. Когда я решу, что он должен играть - он играет, так же как это происходит с другими.

Я даже договорился с Роналду, что выпущу его на поле на последние полчаса, но ход матча этого не требовал. Гонсалу Рамуш действовал хорошо, забил гол, еще один ему отменили, и я почувствовал, что сейчас не время менять Рамуша. Время шло, и момент был уже не для выхода Криштиану, а для выхода еще одного игрока, чтобы гарантировать баланс и удержать результат", - приводит слова Жезуша A Bola.

Отметим, что после двух туров сборная Португалии с шестью очками лидирует в своей группе Лиги наций, обыграв Уэльс (1:0) и Норвегию (2:1).

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