iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Тренер сборной Португалии объяснил, почему Роналду провел весь матч с Норвегией в запасе

Жорже Жезуш высказался о своем решении не выпускать звездного игрока на поле.
Сегодня, 13:37       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш рассказал, почему нападающий Криштиану Роналду не принял участие в матче Лиги наций с Норвегией.

Накануне португальцы одержали победу над норвежцами со счетом 2:1, а звездный футболист провел весь поединок на скамейке запасных.

Читай также: Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Португалии

"Я думал выпустить его, возможно, на полчаса, но потом игра начала диктовать свои условия. Я решил, что это не тот момент, чтобы бросать его в бой. Впереди еще два матча, но это не для того, чтобы поберечь его физически, ведь он был готов играть столько, сколько я бы захотел.

Это было мое решение. Я не считал, что это идеальный момент, мне нужен был игрок с другими характеристиками, но это не значит, что он выпадает из обоймы, наоборот. Возможно, теперь, с Данией, он сыграет. У нас все равны. Когда я решу, что он должен играть - он играет, так же как это происходит с другими.

Я даже договорился с Роналду, что выпущу его на поле на последние полчаса, но ход матча этого не требовал. Гонсалу Рамуш действовал хорошо, забил гол, еще один ему отменили, и я почувствовал, что сейчас не время менять Рамуша. Время шло, и момент был уже не для выхода Криштиану, а для выхода еще одного игрока, чтобы гарантировать баланс и удержать результат", - приводит слова Жезуша A Bola.

Отметим, что после двух туров сборная Португалии с шестью очками лидирует в своей группе Лиги наций, обыграв Уэльс (1:0) и Норвегию (2:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии сборная Норвегии жорже жезуш

Статьи по теме

"Обнимаю тебя в это трудное время": Роналду поддержал Месси после смерти его отца "Обнимаю тебя в это трудное время": Роналду поддержал Месси после смерти его отца
Роналду готовится сыграть роскошную свадьбу с Джорджиной Роналду готовится сыграть роскошную свадьбу с Джорджиной
Дубль Беллингема против Норвегии вывел Англию в полуфинал ЧМ-2026 Дубль Беллингема против Норвегии вывел Англию в полуфинал ЧМ-2026
Ключевой игрок сборной Англии рискует пропустить четвертьфинал ЧМ-2026 с Норвегией Ключевой игрок сборной Англии рискует пропустить четвертьфинал ЧМ-2026 с Норвегией

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: Украина сыграет с Грузией в Лиге наций, матчи Бельгия - Франция, Турция - Италия
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
NaVi проиграли в гранд-финале PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Другие страны14:48
Старожил Лацио продолжит карьеру в ОАЭ
Бокс14:09
"Один из них уже был уничтожен": Экс-чемпион назвал фаворита боя Фьюри - Джошуа
Лига наций13:37
Тренер сборной Португалии объяснил, почему Роналду провел весь матч с Норвегией в запасе
Лига наций12:50
Грузия - Украина: команды определились, в каких формах выйдут на матч Лиги наций
Украина12:20
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Грузией во втором туре Лиги наций
Бокс11:59
"Я чемпион, но он легенда": Мбилли оценил свои шансы в бою с Альваресом
Лига наций11:37
"Это больно": Клопп отреагировал на сенсационное домашнее поражение от Греции
Бокс11:00
Бокс: расписание боев
Бокс10:54
Райан Гарсия бросил вызов Теофимо и получил ответ
Теннис10:23
Ястремская напрямую вышла в основную сетку турнира в Пекине
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK