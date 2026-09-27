Гол Холанда не спас Норвегию от поражения Португалии

В воскресенье, 27 сентября, Норвегия и Португалия встречались во втором туре Лиги наций.

Гостям довольно быстро удалось открыть счет, Феликс идеально обработал мяч и так же идеально отправил его в нижний угол ворот.

До конца тайма команды продолжали атаковать, создав с десяток моментов на двоих, но счет так и не изменился.

Со стартом второго тайма Норвегия наконец отыгралась благодаря голу Холанда, но сразу же кипер свел все усилия на нет. Очень плохой пасНюланда перехватил Рамуш и сразу отправил его в сетку ворот.

Еше через несколько минут португальцы оформили третий гол, но его не засчитали из-за офсайда. В оставшееся время у команд уже не было сил на активный футбол, потому Португалия увезла из Осло три очка.

Статистика матча Норвегия - Португалия 2-го тура Лиги наций

Норвегия - Португалия 1:2

Голы: Холанд, 51 - Феликс, 17, Рамуш, 54

Ожидаемые голы (xG): 2.72 - 1.04

Владение мячом: 62% - 38%

Удары: 22 - 12

Удары в створ: 6 - 4

Угловые: 7 - 2

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