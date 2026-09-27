Барселона следит за ситуацией с нападающим Челси

Нападающий Челси Эстевао находится в непростом положении, пишет Diario Sport.

Барселона внимательно следит за бразильским игроком, который очень недоволен недостатком игрового времени.

Каталонцы не упускали Эстевао из виду еще со времен Палмейраса, однако не стали мешать Челси выкупить игрока, сделав ставку на Ямаля.

Сейчас Деку снова внимательно следит за бразильцем, который недоволен своим положением в клубе. Однако Алонсо пока сумел убедить игрока, что даст ему шанс, и об уходе Эстевао не думает.

В случае же, если ситуация измениться, Барселона уже планирует свой ход.

Ранее также сообщалось, что в Реале решили вопрос с игровой практикой Лунина.

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