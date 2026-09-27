Аталанта продлила контракт с защитником сборной Италии
Защитник сборной Италии Джорджо Скальвини подписал новый контракт с Аталантой.
Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
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Обновленный договор с 22-летним футболистом будет рассчитан до 30 июня 2031 года.
Nuovi capitoli ancora da scrivere ✍️ 🖤 💙— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 27, 2026
More chapters to come ✍️ 🖤 💙 pic.twitter.com/etmltUKct6
Скальвини является выпускником академии Аталанты, за первую команду которой дебютировал 2021 году. С тех пор защитник провел 144 матча, записав на свой счет восемь голов и шесть результативных передач.
В нынешнем сезоне центрбек сыграл семь поединков во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику.
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