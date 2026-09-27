iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аталанта продлила контракт с защитником сборной Италии

Бергамаски заключили новое долгосрочное соглашение с Джорджо Скальвини.
Сегодня, 14:37       Автор: Игорь Мищук
Джорджо Скальвини / Getty Images
Джорджо Скальвини / Getty Images

Защитник сборной Италии Джорджо Скальвини подписал новый контракт с Аталантой.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Читай также: Рекордсмен Аталанты по сыгранным матчам перешел в Рому

Обновленный договор с 22-летним футболистом будет рассчитан до 30 июня 2031 года.

Скальвини является выпускником академии Аталанты, за первую команду которой дебютировал 2021 году. С тех пор защитник провел 144 матча, записав на свой счет восемь голов и шесть результативных передач.

В нынешнем сезоне центрбек сыграл семь поединков во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Милан готовит новый контракт своему ключевому полузащитнику.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта Джорджо Скальвини

Статьи по теме

Челси согласовал покупку защитника Аталанты, который сразу отправится в аренду Челси согласовал покупку защитника Аталанты, который сразу отправится в аренду
Рекордсмен Аталанты по сыгранным матчам перешел в Рому Рекордсмен Аталанты по сыгранным матчам перешел в Рому
Бывший хавбек Милана и Барселоны вернулся в Аталанту Бывший хавбек Милана и Барселоны вернулся в Аталанту
Сын и внук легенд Милана сменил очередной клуб в Италии Сын и внук легенд Милана сменил очередной клуб в Италии

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: матчи Нидерландов, Германии, Португалии в Лиге наций
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
NaVi - team yandex: онлайн-трансляция гранд-финала PGL Wallachia Season 9
просмотров

Последние новости

Лига наций16:45
Лидер сборной Португалии может пропустить матч с Норвегией
Киберспорт16:05
NaVi - team yandex: онлайн-трансляция гранд-финала PGL Wallachia Season 9
Теннис15:40
Украина потерпела поражение от Чехии в финале Кубка Билли Джин Кинг
Лига наций15:24
Нападающий Ливерпуля досрочно покинул расположение сборной Швеции
Европа14:37
Аталанта продлила контракт с защитником сборной Италии
Теннис13:52
Украина уступила Чехии в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг
Лига наций13:35
Модрич обновил свой возрастной бомбардирский рекорд в сборной Хорватии
Европа12:48
Моуринью принял решение по поводу игровой практики Лунина в Реале
Бокс11:59
"Он ничего не сделал": Дэйна Уайт раскритиковал промоутера Джошуа из-за возможного срыва боя с Фьюри
Украина11:25
Игроки Карпат и ЛНЗ получили дисквалификации после удалений в матчах седьмого тура УПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK