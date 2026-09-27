Украина уступила Чехии в первом матче финала Кубка Билли Джин Кинг

Ангелина Калинина в двух сетах потерпела поражение от Каролины Муховой.

В воскресенье, 27 сентября, в китайском Шеньчжене сборная Украины встречается с Чехией в финальном матчевом противостоянии Кубка Билли Джин Кинг-2026.

Первый поединок, в котором украинскую сборную представляла Ангелина Калинина, оказался неудачным для "сине-желтых". Украинка встречалась с Каролиной Муховой и потерпела поражение в двух сетах со счетом 2:6, 3:6, а чешская команда повела в противостоянии.

Читай также: Калинина вывела Украину вперед в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с Италией

Соперницы провели на корте 1 час 10 минут. Калинина за игру не подавала навылет и допустила одну двойную ошибку.

Кубок Билли Джин Кинг-2026

Финал

Ангелина Калинина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия) 2:6, 3:6

Украина - Чехия 0:1

Во втором матче финального противостояния, которое будет проходить до двух побед, на корт выйдут Элина Свитолина и Линда Носкова.

В случае необходимости для определения победителя будет проведен третий парный поединок. На этот матч от украинской сборной предварительно заявлены Ангелина Калинина и Людмила Киченок, а от чешской - Мари Боузкова и Катержина Синякова.

Напомним, что Украина впервые в своей истории вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг. На пути к решающему противостоянию украинки накануне одолели в полуфинале действующих чемпионок сборную Италии (2:0), а в четвертьфинале обыграли Бельгию (2:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!