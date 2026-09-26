iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Англия уступила Испании в результативном матче Лиги наций

Сборная Англии проиграла Испании в матче первого тура Лиги наций сезона-2026/27.
Вчера, 22:42       Автор: Сергей Носенко
Англия - Испания / Getty Images
Англия - Испания / Getty Images

Встреча состоялась на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Испанцы открыли счет уже на 2-й минуте. Ламин Ямаль воспользовался ошибкой английской обороны и пробил в дальний угол.

Хозяева отыгрались в концовке первого тайма. На 36-й минуте Энтони Гордон завершил контратаку после передачи Джуда Беллингема, а еще через четыре минуты Гарри Кейн головой замкнул подачу О'Райли.

В начале второго тайма Англия получила отличную возможность выйти вперед. На 54-й минуте хозяева заработали пенальти, однако Кейн не смог переиграть вратаря — его удар с 11-метровой отметки пришелся в перекладину.

Испания наказала соперника уже через шесть минут. Алекс Баэна на 60-й минуте точно пробил в правый угол после передачи Дани Ольмо.

На 74-й минуте гости забили третий гол. Баэна обострил атаку и отдал передачу на Микеля Оярсабаля, который перебросил мяч через голкипера.

Англия — Испания — 2:3

Голы: Гордон, 36, Кейн, 40 — Ямаль, 2, Баэна, 60, Оярсабаль, 74.

Напомним, Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии сборная Испании сборная Испании по футболу Лига нациий

Статьи по теме

Игрок сборной Испании кардинально сменил имидж, выполнив обещание после победы на ЧМ-2026 Игрок сборной Испании кардинально сменил имидж, выполнив обещание после победы на ЧМ-2026
Гави грозит дисквалификация из-за провокации Паредеса Гави грозит дисквалификация из-за провокации Паредеса
Кукурелья сдержал слово и сделал особенное тату после победы на ЧМ-2026 Кукурелья сдержал слово и сделал особенное тату после победы на ЧМ-2026
Де ла Фуэнте объяснил, почему Ямаль вырос на ЧМ, несмотря на всего 1 забитый мяч Де ла Фуэнте объяснил, почему Ямаль вырос на ЧМ, несмотря на всего 1 забитый мяч

Видео

Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций
Венгрия - Украина 0:1: Видео гола и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" стартовали в Лиге наций с победы над Венгрией
просмотров
Футбол сегодня: Англия - Испания, Чехия - Хорватия и другие матчи Лиги наций, поединок молодежной сборной Украины
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Вчера, 22:42
Лига наций22:42
Англия уступила Испании в результативном матче Лиги наций
Бокс22:33
26-летний боксер умер после тяжелой травмы мозга
Формула 122:15
"Это был худший уик-энд сезона": Антонелли разочарован
Другие21:53
В Киеве пропал сигнал украинских телеканалов: проблемы возникли и с MEGOGO Спорт
Лига наций21:32
Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки: результаты матчей Лиги наций
Футбол20:53
Украина U-21 отыгралась и сыграла вничью с Турцией в отборе Евро-2027
Игровые20:41
Финляндия завоевала первую в истории медаль
Киберспорт20:09
NAVI обыграли Xtreme Gaming и гарантировали себе топ-3 на PGL Wallachia Season 9
Формула 119:36
Норрис призвал FIA жестче наказывать пилотов
Украина18:51
Одещина разгромила Днепр в стартовом матче чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK