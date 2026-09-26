Англия уступила Испании в результативном матче Лиги наций

Встреча состоялась на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Испанцы открыли счет уже на 2-й минуте. Ламин Ямаль воспользовался ошибкой английской обороны и пробил в дальний угол.

Хозяева отыгрались в концовке первого тайма. На 36-й минуте Энтони Гордон завершил контратаку после передачи Джуда Беллингема, а еще через четыре минуты Гарри Кейн головой замкнул подачу О'Райли.

В начале второго тайма Англия получила отличную возможность выйти вперед. На 54-й минуте хозяева заработали пенальти, однако Кейн не смог переиграть вратаря — его удар с 11-метровой отметки пришелся в перекладину.

Испания наказала соперника уже через шесть минут. Алекс Баэна на 60-й минуте точно пробил в правый угол после передачи Дани Ольмо.

На 74-й минуте гости забили третий гол. Баэна обострил атаку и отдал передачу на Микеля Оярсабаля, который перебросил мяч через голкипера.

Англия — Испания — 2:3

Голы: Гордон, 36, Кейн, 40 — Ямаль, 2, Баэна, 60, Оярсабаль, 74.

Напомним, Финляндия забила семь голов, Казахстан потерял очки.

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